Жириновский предложил отменить декларации о доходах депутатов

Владимир Жириновский предложил отменить публикацию деклараций о доходах и имуществе парламентариев. Об этом лидер ЛДПР заявил сегодня в ходе рассмотрения Госдумой законопроекта о смягчении санкций за неточные декларации муниципальных депутатов.



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Политик отметил, что данный вопрос поднимался до этого уже 5 раз, начиная с 1997 года. Он выступил в поддержку рассматриваемого документа, но сказал, что нужно более кардинальное решение. Депутат пояснил свою позицию: надо отменить все декларации, восстановить полную неприкосновенность депутатов по всем позициям и установить в полном объеме банковскую тайну.

По мнению Жириновского, действующие в нашей стране законы заставляют людей выводить деньги и имущество за рубеж или прятать их здесь, но "под чужими именами". Нужные поправки внесет ЛДПР, добавил он.

Лидер партии также подчеркнул, что прекращение полномочий из-за деклараций зачастую используется в политических целях. Кроме того, эти документы приводят к ссорам в семьях парламентариев, так как, например, иногда мужья не хотят, чтобы жены знали, сколько у них имущества.

Источник превью: сайт ЛДПР

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