"ЕР" исключила из своих рядов мэра затопленного района Приангарья

Иркутское отделение "Единой России" исключило из партии мэра Нижеудинского района Сергея Худоногова.



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Секретарь отделения, глава Заксобрания региона Сергей Сокол заявил, что чиновник во время наводнения использовал спецтехнику в личных целях вместо того, чтобы организовать расчистку завалов и восстановление инфраструктуры. Действия Худоногова он назвал аморальными, не достойными мэра и члена "ЕР".

Сразу после распространения в СМИ сведений о поступке чиновника спецкомиссия партии провела проверку, и факт его "недостойного поведения" подтвердился, добавил Сокол. Мэр исключен из "ЕР" за дискредитацию.

Ранее в интернете появилось видео, на котором техника стоит возле коттеджа в Нижнеудинске и откачивает воду из бассейна. Худоногов утверждает, что коттеджа у него нет и технику он не использовал.

Добавим, обязанности мэра района в настоящее время исполняет Анатолий Крупенев.

Источник превью: Правда.ру

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