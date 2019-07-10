Иркутское отделение "Единой России" исключило из партии мэра Нижеудинского района Сергея Худоногова.
Секретарь отделения, глава Заксобрания региона Сергей Сокол заявил, что чиновник во время наводнения использовал спецтехнику в личных целях вместо того, чтобы организовать расчистку завалов и восстановление инфраструктуры. Действия Худоногова он назвал аморальными, не достойными мэра и члена "ЕР".
Сразу после распространения в СМИ сведений о поступке чиновника спецкомиссия партии провела проверку, и факт его "недостойного поведения" подтвердился, добавил Сокол. Мэр исключен из "ЕР" за дискредитацию.
Ранее в интернете появилось видео, на котором техника стоит возле коттеджа в Нижнеудинске и откачивает воду из бассейна. Худоногов утверждает, что коттеджа у него нет и технику он не использовал.
Добавим, обязанности мэра района в настоящее время исполняет Анатолий Крупенев.
Источник превью: Правда.ру
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