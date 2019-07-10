ГД смягчила наказание за ошибки в декларациях муниципальных депутатов

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о смягчении санкций за ошибки в декларациях муниципальных депутатов. Его инициатором стал вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.



Турчак внес законопроекты о декларациях сельских и муниципальных депутатов

Речь идет о представлении неполных или неточных сведений о доходах и расходах. В настоящее время неточность или опечатка в декларации наказывается сдачей мандата. Авторы документа отмечают, что это приводит к массовым сложениям полномочий в регионах. Новые же меры будут такими же, какие применяются к депутатам Госдумы и сенаторам.

Теперь за указанные ошибки могут применять предупреждение либо освобождение депутата от должности с лишением права занимать посты до прекращения полномочий. Среди других санкций - освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе до их прекращения.

Поправки не касаются серьезных нарушений норм антикоррупционного законодательства. Возможность досрочного прекращения полномочий депутатов в таких случаях сохраняется.

Источник превью: сайт Госдумы

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