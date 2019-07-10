Кабмин отказался от разработки плана действий по правам человека

Правительство страны отказалось от разработки национального плана действий в области прав человека.



Совет по правам человека теряет силы

Совет по правам человека при президенте намерен разработать свой проект и направить Владимиру Путину.

Российский лидер поручил разработать данный план до 1 июля еще зимой. Глава СПЧ Михаил Федотов рассказал, что накануне он имел возможность ознакомиться с докладом кабмина. В нем готовится, что правительство посоветовалось со всеми ведомствами, и они заявили, что план действий в области прав человека России не нужен.

Федотов отметил, что в такой ситуации проект возьмет на себя СПЧ. Поможет в его подготовке уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова, а представлен он будет главе государства.

Источник превью: сайт правительства РФ

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