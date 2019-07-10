Кремль опроверг информацию об инциденте с кортежем Путина

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг появившуюся сегодня информацию о том, что в Екатеринбурге под колеса одной из машин кортежа Владимира Путина чуть не попала девушка.



Путин отреагировал на шутку Пескова и ответил на вопросы журналистов

О данном инцидент ранее написал "Коммерсант". По его сведениям, когда кортеж отъехал от здания Уральского федерального университета, к нему бросилась девушка. Глава государства вышел из своего автомобиля и помог ей, сообщило издание.

Песков объяснил РИА "Новости", что дело было совсем не так. Во время встречи Путина со студентами в вузе одна из них почувствовала себя плохо. Она почти упала в обморок, медики оказали необходимую помощь. В вузе позже уточнили, что это произошло не с участницей встречи, а с девушкой, которая "технически сопровождала визит".

Что касается остановки кортежа президента, он действительно был, но для того, чтобы Путин пообщался с местными жителями.

Источник превью: Facebook

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