Жириновский: жизнь лучше там, где губернаторы представляют оппозицию

Владимир Жириновский заявил, что жизнь лучше в тех регионах нашей страны, где губернаторы представляют оппозицию. По его словам, это демонстрирует практика.



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Лидер ЛДПР в одной из соцсетей объяснил свою позицию: такие чиновники инициативные и несут ответственность перед партией, которая помогает занять высокий пост. Остальные, добавил он, абсолютно ни перед кем не отвечают и даже на выборы идут беспартийными, скрывая, что являются членами "Единой России".

Еще одной проблемой политик назвал подбор кадров во властных структурах. Он отметил, что зачастую наверх продвигают тех, кто совершенно не способен работать на высоких должностях. Так поступать нельзя - слабые или пугливые чиновники не должны работать на ключевых постах, заявил он.

Жириновский заключил, что в тех субъектах РФ, которыми управляют губернаторы от ЛДПР, царит полный порядок.

Источник превью: сайт ЛДПР

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