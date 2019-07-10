Совет Федерации досрочно прекратил полномочия Ирины Гехт

Совфед сегодня досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт. Напомним, заявление она подала сама.



Сенатор Гехт считает кощунством уничтожение продуктов

Гехт была сенатором с 2014 года. В СФ она занимала пост зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Гехт переходит на работу в администрацию Челябинской области. Она станет первым заместителем губернатора и будет курировать социальный блок.

Спикер СФ Валентина Матвиенко поблагодарила Гехт за совместную работу и отметила, что была одним из самых активных действующих сенаторов.

Замглавы комитета вместо Гехт могут выбрать осенью, когда в верхнюю палату парламента придут новые сенаторы после губернаторских выборов.

Ранее врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер назвал трех кандидатов в Совфед от региона: глава Заксобрания Владимир Мякуш, омбудсмен Маргарита Павлова и депутат Госдумы Валерий Гартунг. Если Текслер выиграет выборы, один из них займет кресло сенатора.

Источник превью: сайт Совета Федерации

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