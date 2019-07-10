Совфед сегодня досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области Ирины Гехт. Напомним, заявление она подала сама.
Гехт была сенатором с 2014 года. В СФ она занимала пост зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.
Гехт переходит на работу в администрацию Челябинской области. Она станет первым заместителем губернатора и будет курировать социальный блок.
Спикер СФ Валентина Матвиенко поблагодарила Гехт за совместную работу и отметила, что была одним из самых активных действующих сенаторов.
Замглавы комитета вместо Гехт могут выбрать осенью, когда в верхнюю палату парламента придут новые сенаторы после губернаторских выборов.
Ранее врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер назвал трех кандидатов в Совфед от региона: глава Заксобрания Владимир Мякуш, омбудсмен Маргарита Павлова и депутат Госдумы Валерий Гартунг. Если Текслер выиграет выборы, один из них займет кресло сенатора.
Источник превью: сайт Совета Федерации
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