Глава Челябинска не исключила новых отставок в администрации города

Врио мэра Челябинска Наталья Котова сегодня прокомментировала отставки двух своих подчиненных - директора муниципального учреждения "Городская среда" Сергея Шумакова и главы управления по взаимодействию с общественными объединениями администрации Натальи Сурковой.



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Она заявила представителям СМИ, что причиной увольнения Шумакова стала его незаконная деятельность. Ему было предложено покинуть пост после того, как Котова проверила Чурилово Тракторозаводского района. Там было множество жалоб на незаконные киоски, которые принадлежат руководству "Городской среды". Мэр предложила начать снос с себя, но это поручение осталось без реакции.

Конкретных причин увольнения Сурковой глава города называть не стала, но сказала, что она лишилась поста за неисполнение своих обязанностей. Такое решение было принято по итогам проверки проведения одного из массовых мероприятий.

Котова добавила, что в данный момент в мэрии проходит аудит ее структуры. По его результатам могут состояться новые отставки, не исключила она.

Источник превью: сайт администрации Челябинска

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