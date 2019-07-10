ФоРГО: "Единая Россия" удержит позиции в заксобраниях регионов

Число представителей "Единой России" может увеличиться по итогам выборов в парламентах девяти регионов. Такое мнение выразили эксперты Фонда развития гражданского общества.



В «Единой России» провели голосование по кандидатам на выборы

В его докладе отмечается, что партия власти удержит, а может быть и укрепит представительство в парламентах Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыма, Марий Эл, Татарстана, Тувы, Брянской, Волгоградской и Тульской областей. Причиной называется то, что в большинстве из этих субъектов РФ нет сильных отделений у "Справедливой России", КПРФ и ЛДПР.

В документе также говорится, что единороссы могут ухудшить свои позиции в тех регионах, где они оказались в условной оппозиции. Речь, в частности, идет о Хабаровском крае, главой которого является либерал-демократ Сергей Фургал. По оценке экспертов, рейтинг ЛДПР в крае значительно выше рейтинга "ЕР".

Упоминается в докладе и Алтай. Сообщается, что в этом регионе кампания "Единой России" может быть "принесена в жертву" кампании врио губернатора Олега Хорохордина, который намерен участвовать в выборах главы региона.

Источник превью: сайт "Единой России"

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