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Безопасное голосование на онлайн-выборах обеспечат "Яндекс" и "Спутник"

Политика » Выборы print

Безопасность электронного голосования на выборах депутатов в Мосгордуму обеспечат "Яндекс. Браузер" и браузер "Спутник".


Московские власти хотят запустить систему электронного голосования к осени. К ней есть много вопросов

В столичном департаменте информационных технологий заявили, что обычно сайты используют защиту с сертификатами иностранных центров. Портал mos.ru, на котором пройдет эксперимент, будет поддерживать и отечественные сертификаты, и иностранные, но гарантировать полную безопасность передачи данных власти будут только для пользователей "Яндекс. Браузера" и браузера "Спутник".

Mos.ru, "Яндекс" и "Спутник" установят безопасное соединение с защитой  пересылаемого пакета данных и канала между пользователем и порталом правительства города.

Напомним, жители Москвы впервые в этом году смогут проголосовать за понравившегося кандидата со своего компьютера или мобильного устройства. Эксперимент пройдет в трех округах, которые выбрали сами граждане. На то, чтобы отдать свой голос, каждому избирателю дается 15 минут.

Источник превью: Правда.ру

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Темы выборы мосгордума голосование
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