Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов призвал кандидатов в депутаты столичного парламента не устраивать истерик при проверке подписей избирателей.
Он подчеркнул, что все сдавшие документы самовыдвиженцы имеют полное право присутствовать при проверке своих подписей и подписей других кандидатов, но это вовсе не значит, что они могут вырывать книги, фотографировать, поскольку там есть персональные данные.
Горбунов заявил РИА "Новости", что надо доброжелательно относиться друг к другу. Чем больше будет истерик, тем сильнее затянется проверка, отметил он.
Глава МГИК также заявил, что проверка подписей с помощью системы ГАС "Выборы" не является решающей, данные еще нужно будет уточнять в миграционной службе. Это делается в случаях, когда если есть какие-либо сомнения, расхождения в адресах или фамилиях.
Добавим, выдвижение кандидатов в депутаты Мосгордумы завершилось 5 июля, всего выдвинулись 426 человек. Зарегистрировано пока только 78.
Источник превью: Правда.ру
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