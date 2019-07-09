Три конкурента биатлониста Шипулина на довыборах в ГД сдали документы

Сразу три кандидата на довыборы в Госдуму по Серовскому округу сдали в избирком документы на выдвижение.



Биатлонист Антон Шипулин официально заявил о желании идти в Госдуму

Речь идет о Дмитрии Зенове ("Коммунисты России"), общественной активистке Евгении Чудновец (ЛДПР) и качканарском депутате Габбасе Даутове (КПРФ).

Кроме того, ранее необходимые документы сдали Ирина Скачкова ("Яблоко") и Сергей Капчук ("Партия Роста"), причем последнего регистрировать отказались.

Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, который идет на выборы от "Единой России", принесет документы 11 июля.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что генсовет партии власти утвердил кандидатуры на довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам. Так, в Свердловской области по округу No174 им стал Шипулин, в Хабаровском крае по 70-му округу - популярная певица Вика Цыганова.

Источник превью: Facebook

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