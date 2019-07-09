Сразу три кандидата на довыборы в Госдуму по Серовскому округу сдали в избирком документы на выдвижение.
Речь идет о Дмитрии Зенове ("Коммунисты России"), общественной активистке Евгении Чудновец (ЛДПР) и качканарском депутате Габбасе Даутове (КПРФ).
Кроме того, ранее необходимые документы сдали Ирина Скачкова ("Яблоко") и Сергей Капчук ("Партия Роста"), причем последнего регистрировать отказались.
Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин, который идет на выборы от "Единой России", принесет документы 11 июля.
Напомним, на прошлой неделе стало известно, что генсовет партии власти утвердил кандидатуры на довыборы в Госдуму по четырем одномандатным округам. Так, в Свердловской области по округу No174 им стал Шипулин, в Хабаровском крае по 70-му округу - популярная певица Вика Цыганова.
Источник превью: Facebook
Читайте также:
КПРФ назвала соперника олимпийского чемпиона Шипулина на довыборах в Госдуму
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Жертвами обмана стали более десяти миллионов пользователей Android.