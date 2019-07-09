Госдума сегодня досрочно прекратила депутатские полномочия Виктора Карамышева, который стал мэром Курска.
Спикер Вячеслав Володин поблагодарил его за совместную работу, охарактеризовал как активного и ответственного парламентария. Карамышев в свою очередь выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с депутатами.
Напомним, весной текущего года Николай Овчаров, который возглавлял Курск 11 лет, покинул эту должность. Горсобрание объявило конкурс на отбор кандидатов, в его финале оказались Карамышев и глава Железнодорожного округа Андрей Телегин. 20 июня за Карамышева проголосовали 29 человек, за его конкурента - ни одного.
По словам нового мэра, его главная цель - обеспечение лидерских позиций города по уровню развития человеческого потенциала и качества жизни населения в Центральной России.
Карамышев состоит в "Единой России", депутатом ГД был с 2017-го. До этого работал в Курской облдуме.
Источник превью: сайт Госдумы
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Депутат Госдумы Виктор Карамышев стал мэром Курска
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