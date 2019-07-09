Место Олега Капитанова в Заксобрании Петербурга может занять Павел Иткин. Координационный совет местного отделения ЛДПР обратился в высший совет партии с рекомендацией передать ему мандат.
Замкоординатора отделения по идеологической работе Евгений Ененков заявил, что если до 10 июля высший совет не определится с этим вопросом, решение останется за ЦИК.
Иткин 3 года назад участвовал в выборах в ЗС, а также баллотировался в муниципальные депутаты в МО Автово северной столицы. В данный момент является главой контрольно-ревизионной комиссии в петербургском отделении ЛДПР.
Напомним, Капитанов согласился работать в Смольном. Он сдал свой мандат и будет возглавлять комитет по межнациональным отношениям.
Капитанов был выдвинут ЛДПР для участия в выборах губернатора Петербурга, но не собрал нужного количества подписей, поэтому в регистрации ему было отказано.
Источник превью: сайт Заксобрания Петербурга
Читайте также:
Капитанову отказали в регистрации на выборах губернатора Петербурга
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Жертвами обмана стали более десяти миллионов пользователей Android.