Мандат Капитанова в Заксобрании Петербурга может достаться Павлу Иткину

Место Олега Капитанова в Заксобрании Петербурга может занять Павел Иткин. Координационный совет местного отделения ЛДПР обратился в высший совет партии с рекомендацией передать ему мандат.



Олег Капитанов прокомментировал свое назначение в комитет по межнациональным отношениям

Замкоординатора отделения по идеологической работе Евгений Ененков заявил, что если до 10 июля высший совет не определится с этим вопросом, решение останется за ЦИК.

Иткин 3 года назад участвовал в выборах в ЗС, а также баллотировался в муниципальные депутаты в МО Автово северной столицы. В данный момент является главой контрольно-ревизионной комиссии в петербургском отделении ЛДПР.

Напомним, Капитанов согласился работать в Смольном. Он сдал свой мандат и будет возглавлять комитет по межнациональным отношениям.

Капитанов был выдвинут ЛДПР для участия в выборах губернатора Петербурга, но не собрал нужного количества подписей, поэтому в регистрации ему было отказано.

Источник превью: сайт Заксобрания Петербурга

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