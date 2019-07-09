Володин поддержал позицию лидера ЛДПР о равных возможностях для фракций

Спикер Госдумы Вячеслав Володин полностью поддержал позицию Владимира Жириновского о равных возможностях для всех фракций.



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Лидер ЛДПР сегодня на заседании заявил, что после его речи по ситуации в Грузии ни один канал информацию о ней не обнародовал.

"Кто такие команды дает, чтобы дискриминировать ЛДПР? 3 фракции показали, четвертой нет", - приводит его слова Дума ТВ.

Политик подчеркнул, что нужно обязательно навести порядок в этом вопросе и обозначить позицию его партии. Надо соблюдать минимальную демократию, указал он.

Володин поддержал Жириновского и заявил, что очень важно, чтобы общественность знала позиции всех фракций без исключений. Он поручил вице-спикеру ГД Петру Толстому разобраться, по какой причине заявление лидера ЛДПР по чрезвычайно важному для всех вопросу нигде не было выложено.

Источник превью: сайт Госдумы

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