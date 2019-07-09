На кресло главы Забайкалья претендуют девять человек

Девять человек претендуют на пост губернатора Забайкальского края. Они должны до 21 июля сдать в избирком необходимое число подписей.



Фрагмент большого интервью с врио губернатора Забайкальского края Александром Осиповым

Представителям партий надо собрать в свою поддержку подписи 8% глав и депутатов муниципалитетов, а самовыдвиженцам, кроме этого, еще и 4 тыс. подписей избирателей.

За пост главы региона выразили намерение бороться 4 представителя различных политических сил и пять самовыдвиженцев, среди которых - врио губернатора Александр Осипов.

Напомним, осенью 2018-го Владимир Путин принял отставку главы Забайкалья Натальи Ждановой и назначил на ее место Осипова.

Население края одобрило выдвижение Осипова на пост губернатора. За его участие в выборах жители выступили большинством голосов в ходе опросов в СМИ, соцсетях и в смс-голосовании. Решение провести их принял сам чиновник.

Источник превью: Правда.ру

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