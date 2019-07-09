Самый богатый, по версии Forbes, депутат в России - депутат Заксобрания Владимирской области Павел Антов, по его словам, не имеет личного водителя и жертвует много денег на благотворительность.
Напомним, сегодня журнал опубликовал список 100 самых богатых чиновников и депутатов. Издание учитывало общий доход, задекларированный в прошлом году ими, их супругами и детьми.
Основатель группы компаний "Владимирский стандарт" Павел Антов с доходом около 9,97 млрд рублей оказался на первой строчке. Следующим с достаточно большим отрывом идет вице-председатель Заксобрания Челябинской области, совладелец компании "Южуралзолото" Константин Струков (4,46 млрд).
Антов заявил РИА Новости, что указанную сумму нельзя назвать полностью его личным доходом. В нее включается вся выручка его ИП. "Владимирский стандарт" помогает детдомам, церквям и т.д., констатировал он.
Депутат подчеркнул, что личный самолет ему не нужен. У него нет даже водителя, за рулем Антов ездит сам, а в Москву - на электричке.
Источник превью: ВКонтакте
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