Первый замглавы фракции "Единая Россия" Виктор Пинский рекомендовал Виталию Милонову внимательнее относиться к своим полномочиям депутата Госдумы.
Поводом для этого стало заявление парламентария о том, что "потомственная ведьма" Алена Полынь является "лгуньей и мошенницей". Полынь (Елена Суликова) обратилась с жалобой в "ЕР".
Ранее женщина планировала обратиться в суд с иском о защите чести и достоинства, но заявление никуда так и не поступило. Депутат в свою очередь сказал, что "ведьма" хочет подать на него в суд, так как, "видимо, силы зла не могут одолеть".
Напомним, в начале текущего года Милонов подготовил законопроект о запрете оздоровительных услуг магов и чародеев, а также их рекламы. По его мнению, "маги и колдуны всегда гарантируют результат", но при этом не несут абсолютно никакой ответственности.
Источник превью: Facebook
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