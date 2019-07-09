Депутаты Мособлдумы готовы ввести электронное голосование на выборах, как это сделали в столице. Такой возможности не исключил ее председатель Игорь Брынцалов.
По его словам, такое право дано законом на федеральном уровне. МОД проанализирует, как прошел такой вид голосования на выборах в Мосгордуму, и потом примет решение.
Брынцалов добавил, что технологии не стоят на месте, поэтому в каком-то виде электронное голосование будет использоваться. Эксперимент в Москве даст возможность заметить и справить ошибки системы, если они есть.
Напомним, на предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах - в Зеленограде, Бибиреве и Чертанове - будет проведен эксперимент по электронному голосованию. Эти округа выбрали сами жители.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва пройдут 8 сентября.
Источник превью: сайт Госдумы
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