Депутаты горсобрания Сочи сегодня объявили конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Его итоги подведут 10 сентября.
С 30 июля по 29 августа от желающих участвовать в выборах будут принимать документы. Требования к претендентам следующие: нужно быть старше 21 года, иметь высшее образование, а также не менее 5 лет руководить предприятием либо 3 года занимать одну из высших должностей муниципальной или госслужбы.
Отбирать претендентов будет комиссия, в которую входят 8 человек. Четверых ее членов уже определили депутаты, остальных назначит губернатор Краснодарского края.
Все они будут проверять документы и экзаменовать претендентов. В рамках собеседования кандидатам на пост мэра будут задавать вопросы, за каждый ответ им присудят баллы.
Финалисты конкурса будут внесены в бюллетень для тайного голосования.
Напомним, полномочия мэра Сочи Анатолия Пахомова истекают 8 сентября.
Источник превью: сайт горсобрания Сочи
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