Владимир Жириновский сегодня накричал на журналистов за отсутствие к нему вопросов. Инцидент произошел в Госдуме во время пресс-подхода.
"Вы почему молчите? Вам кто запретил вопросы задавать?", - заявил он. Лидер ЛДПР добавил, что общение с представителями СМИ не должно быть монологом с его стороны. "Давайте быстро вопрос", - приводит слова депутата агентство "Москва".
Отметим, политик нередко оказывается в центре скандальных ситуаций. Так, 19 июня он демонстративно покинул зал заседаний ГД в знак протеста против отклонения документа об упрощенном гражданстве для иностранцев, родители которых русские по национальности.
Жириновский сказал, что ему "не по пути" с людьми, которые отказывают миллионам граждан в праве стать русскими. Он вышел из зала, заявил, что ему "противно" в нем находиться.
Источник превью: сайт ЛДПР
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