Forbes обнародовал список 100 самых богатых госслужащих и депутатов нашей страны. Издание учитывало совокупный доход, задекларированный в прошлом году ими, а также их супругами и детьми.
На первой строчке оказался депутат Заксобрания Владимирской области, основатель группы компаний "Владимирский стандарт" Павел Антов. Его доход составил около 9,97 млрд рублей.
Вторым в рейтинге стал вице-председатель Заксобрания Челябинской области, совладелец компании "Южуралзолото" Константин Струков с гораздо меньшим доходом - 4,46 млрд рублей.
Следом за ним идет депутат Белгородской облдумы Сергей Гусев, который является главой кондитерской фабрики "Славянка". Его семья совокупно заработала почти в 2 раза меньше.
В первую пятерку попали сенатор Валерий Пономарев и депутат Госдумы Григорий Аникеев. Кроме того, в рейтинг вошли вице-премьер Юрий Трутнев, гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В самом конце списка оказался депутат Госдумы Глеб Хор. Его доход составил 153,3 млн.
Источник превью: Правда.ру
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