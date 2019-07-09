Сенатор от Челябинской области подала заявление о сложении полномочий

Член Совфеда от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении сенаторских полномочий. Об этом заявил зампред комитета по регламенту Сергей Мамедов.



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По словам самой Гехт, она теперь будет работать первым замгубернатора области.

Гехт стала членом Совфеда 5 лет назад по представлению экс-губернатора Бориса Дубровского. До этого она была замгубернатора по социальным вопросам и главой регионального министерства социальных отношений.

Источники РБК ранее называли Ирину Гетх в числе девяти сенаторов, которые покинут Совфед после выборов 8 сентября.

Она написала в одной из соцсетей, что возвращается к "старой жизни". "Тяжело было уезжать, но ещё тяжелее возвращаться", - отметила Гехт.

Заявление о сложении полномочий верхняя палата парламента может рассмотреть 10 июля.

Источник превью: сайт Совета Федерации

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