Член Совфеда от Челябинской области Ирина Гехт подала заявление о досрочном прекращении сенаторских полномочий. Об этом заявил зампред комитета по регламенту Сергей Мамедов.
По словам самой Гехт, она теперь будет работать первым замгубернатора области.
Гехт стала членом Совфеда 5 лет назад по представлению экс-губернатора Бориса Дубровского. До этого она была замгубернатора по социальным вопросам и главой регионального министерства социальных отношений.
Источники РБК ранее называли Ирину Гетх в числе девяти сенаторов, которые покинут Совфед после выборов 8 сентября.
Она написала в одной из соцсетей, что возвращается к "старой жизни". "Тяжело было уезжать, но ещё тяжелее возвращаться", - отметила Гехт.
Заявление о сложении полномочий верхняя палата парламента может рассмотреть 10 июля.
Источник превью: сайт Совета Федерации
Читайте также:
Матвиенко готова и дальше возглавлять Совфед
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Вот вы все ругаетесь, а Габунии надо сказать спасибо - его фамилия может быть увековечена и навсегда войти в состав развивающейся русской разговорной речи
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Жертвами обмана стали более десяти миллионов пользователей Android.