Глава Иркутской области Сергей Левченко обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку действий мэра Нижнеудинского района Сергея Худоногова во время наводнения.
Такое поручение было дано вице-премьером Виталием Мутко, который является главой правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.
Причиной для обращения к следователям стало требование отстранить Худоногова от исполнения обязанностей. Сообщалось, что он использовал спецтехнику для личных целей. Глава региона потребовал от чиновника пояснений.
Добавим, сейчас обязанности мэра исполняет замглавы района Анатолий Крупенев.
Накануне стало известно, что районные депутаты рассмотрят вопрос отставки Худоногова, если к ним обратится губернатор. Сам чиновник заявляет, что распространяемая о нем информация является вымыслом.
Источник превью: сайт правительства Иркутской области
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