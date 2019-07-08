Оскорбившего Путина журналиста предложили экстрадировать в Россию

Грузинский журналист, оскорбивший в эфире телеканала "Рустави 2" президента Владимира Путина, должен быть экстрадирован в Россию и предстать перед российским судом. Такое заявление сделал спикер Госдумы Вячеслав Володин.



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"Необходимо привлекать к уголовной ответственности представителя Грузии, который вел себя по-хамски, неподобающе, оскорбляя главу государства, экстрадировать его на территорию России, чтобы наш суд определил меру ответственности в соответствии с законодательством нашей страны, а дальше будут уже принимать решение, где он будет отбывать срок на территории России или на территории Грузии", - передает его слова агентство "Интерфакс"

Напомним, накануне вечером журналист Гиоргий Габуния в эфире передачи "Постскриптум" оскорбил российского лидера. Поступок ведущего осудили президент и премьер Грузии.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ведущий телеканала Fox News Билл О'Рейли отказался приносить извинения за оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. Он вновь затронул тему российского лидера в своей вечерней программе.

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