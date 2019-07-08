Врио главы Башкирии Радий Хабиров зарегистрирован в качестве кандидата на пост руководителя региона. Он стал первым, кто прошел эту процедуру.
Сегодня документы на регистрацию в качестве кандидата подал блогер Владимир Кобзев. Он баллотируется от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.
Напомним, выборы пройдут 8 сентября. На кресло главы региона претендуют 11 человек. Это, в частности, бизнесмен Рафис Кадыров ("Патриоты России"), бьюти-блогер Сания Тимасова ( "Зеленые"), глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш ("Гражданская сила").
Хабиров выдвинут "Единой Россией".
На досрочных выборах главы Башкирии в 2014 году о намерении участвовать в них также заявляли 11 человек, но в итоге собрать подписи и пройти регистрацию смогли только 4 кандидата от партий, представленных в парламенте РБ.
Источник превью: Правда.ру
Читайте также:
Кандидат на пост главы Башкирии пожаловалась в СК на ФСБ
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Каждый день непрерывная очередь из соискателей рабочих мест выстраивается… нет, не в офисе какой-либо известной компании или кадрового агентства, а в московском храме иконы Божией Матери "Знамение" в Переяславской слободе. Там находится икона святого мученика Трифона, которого в народе считают скорым помощником в деле поиска хорошей работы.
Отклонили резолюцию, например, делегаты из Украины, Литвы и Британии. Парламентарии заявили, что в документе необходимо было раскритиковать и коммунизм.
Депутат Национального совета Словакии Петер Марчек сообщил, что готовится внести в парламент законопроект об отмене санкций против России.