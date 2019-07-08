Врио главы Башкирии зарегистрирован кандидатом на выборы главы региона

Врио главы Башкирии Радий Хабиров зарегистрирован в качестве кандидата на пост руководителя региона. Он стал первым, кто прошел эту процедуру.



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Сегодня документы на регистрацию в качестве кандидата подал блогер Владимир Кобзев. Он баллотируется от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Напомним, выборы пройдут 8 сентября. На кресло главы региона претендуют 11 человек. Это, в частности, бизнесмен Рафис Кадыров ("Патриоты России"), бьюти-блогер Сания Тимасова ( "Зеленые"), глава Фонда развития городских проектов Уфы Владимир Барабаш ("Гражданская сила").

Хабиров выдвинут "Единой Россией".

На досрочных выборах главы Башкирии в 2014 году о намерении участвовать в них также заявляли 11 человек, но в итоге собрать подписи и пройти регистрацию смогли только 4 кандидата от партий, представленных в парламенте РБ.

Источник превью: Правда.ру

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