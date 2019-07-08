Аксенов: соцсети иногда дают больше информации, чем доклады чиновников

Глава Республики Крым Сергей Аксенов стал пользователем социальной сети "Одноклассники". Первым его постом стало поздравление с Днем семьи, любви и верности.



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По словам чиновника, страница в популярной соцсети поможет расширить возможности для прямого общения с жителями региона. Он намерен обсуждать абсолютно любые вопросы, волнующие крымчан, гостей полуострова, всех, кого интересует жизнь РК.

Аксёнов отметил, что такое живое общение дает гораздо больше очень полезной информации, чем различные доклады и рапорты чиновников. Пользователей он попросил четко формулировать свои вопросы и предложения и соблюдать нормы приличия.

Добавим, глава Крыма является пользователем и других социальных сетей: Facebook, Twitter, Instagram, "ВКонтакте".

Источник превью: официальный сайт главы Крыма

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