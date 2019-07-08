Избирком Свердловской области отказал в регистрации на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу Сергею Капчуку - предпринимателю из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
Это связано с тем, что прошло менее 10 лет с момента погашения его судимости. Она была погашена 29 мая текущего года. Теперь бизнесмен в течение 10 дней имеет право обжаловать решение.
Капчук был депутатом палаты представителей Свердловской области. Он вернулся в РФ после 15 лет жизни за границей и был осужден за мошенничество при приобретении квартиры в Москве. Его приговорили к двум годам условно, но освободили из-за амнистии.
Довыборы по Серовскому округу назначены в связи с тем, что ГД ранее досрочно прекратила полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько. Он стал замгубернатора Свердловской области.
Участие в довыборах в Госдуму по данному округу примет также биатлонист Антон Шипулин. Он одержал победу на праймериз "Единой России".
Источник превью: сайт Госдумы
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