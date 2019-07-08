Бизнесмену из списка Титова отказали в регистрации на выборы в Госдуму

Избирком Свердловской области отказал в регистрации на довыборы в Госдуму по Серовскому одномандатному избирательному округу Сергею Капчуку - предпринимателю из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова.



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Это связано с тем, что прошло менее 10 лет с момента погашения его судимости. Она была погашена 29 мая текущего года. Теперь бизнесмен в течение 10 дней имеет право обжаловать решение.

Капчук был депутатом палаты представителей Свердловской области. Он вернулся в РФ после 15 лет жизни за границей и был осужден за мошенничество при приобретении квартиры в Москве. Его приговорили к двум годам условно, но освободили из-за амнистии.

Довыборы по Серовскому округу назначены в связи с тем, что ГД ранее досрочно прекратила полномочия члена фракции "Единая Россия" Сергея Бидонько. Он стал замгубернатора Свердловской области.

Участие в довыборах в Госдуму по данному округу примет также биатлонист Антон Шипулин. Он одержал победу на праймериз "Единой России".

Источник превью: сайт Госдумы

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