Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в России теперь будут возглавлять руководители высших исполнительных органов госвласти регионов.
Комиссии в муниципальных образованиях возглавят главы местных администраций.
Ранее начальниками комиссий, о которых идет речь, были первые заместители губернаторов.
Новый закон также уточняет порядок принятия решения о введении уровня реагирования на ту или иную ЧС. Кроме того, в нем описана система планирования действий по их предупреждению и ликвидации. Документ позволит определить ответственность чиновников за меры по защите людей и территорий.
Документ также поможет ускорит доведение финансовой помощи до граждан, которые пострадали в результате ЧС. Деньги они будут получать из региональных бюджетов, а потом расходы покроют за счет федерального.
Источник превью: Правда.ру
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