Губернатор ЕАО опроверг сообщения о своей отставке

Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь опроверг данные о своей отставке.



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По его словам, различные СМИ иногда пишут об этом, но это не соответствует действительности, по крайней мере от него такой инициативы нет. К подобным слухам чиновник относится философски.

Левинталь работает на посту губернатора с 2015 года.

О том, что несколько губернаторов могут покинуть свои посты, ранее написал РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Среди этих глав регионов был упомянут и Левинталь.

В материале шла речь также о главе Архангельской области Игоре Орлове. Он эти данные опроверг и заявил, что планирует оставаться на своей должности до истечения полномочий.

В статье говорилось, что обсуждается возможность отставки Сергея Ситникова (Костромская область), Владимира Илюхина (Камчатский край), Сергея Гапликова (Коми).

Источник превью: Википедия

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