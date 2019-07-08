Архангельский губернатор опроверг сообщения о своей возможной отставке

Глава Архангельской области Игорь Орлов опроверг сообщения о своей возможной отставке.



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Сегодня во время оперативного совещания он заявил, что планирует оставаться на своей должности до истечения полномочий.

О том, что Орлов может покинуть своей пост, ранее написал РБК со ссылкой на источники, близкие к администрации президента. Издание сообщило, что это может произойти в рамках ротации глав регионов.

Орлов стал главой региона в 2012 году. Он входит в список губернаторов, работой которых не удовлетворено местное население. В частности, это связано со строительством полигона твердых коммунальных отходов на станции Шиес.

В начале текущего года Орлов заявлял, что не видит "оснований, чтобы не участвовать в выборах 2020 года".

Источник превью: сайт правительства Архангельской области

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