Владимир Путин знаком с ситуацией вокруг дела обвиняемого в госизмене помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Со своим полпредом Николаем Цукановым глава государства данное дело не обсуждал. Песков добавил, что "президент располагает всей полнотой информации по этому вопросу".
Воробьев был задержан ФСБ 4 июля. Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента. Он помещён в карантинную камеру в СИЗО "Лефортово". Суд арестовал его на 2 месяца.
Воробьев был назначен помощником полпреда год назад.
Сегодня Цуканов провел первое публичное совещание после ареста Воробьева. Участники встречи обсудили ход избирательной кампании в регионах округа. Рассматривались также вопросы реализации нацпроектов. Поднимался ли на совещании вопрос отстранения помощника полпреда от должности, не сообщается.
Источник превью: сайт Кремля
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