Путин не обсуждал с полпредом Цукановым дело его помощника

Владимир Путин знаком с ситуацией вокруг дела обвиняемого в госизмене помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



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Со своим полпредом Николаем Цукановым глава государства данное дело не обсуждал. Песков добавил, что "президент располагает всей полнотой информации по этому вопросу".

Воробьев был задержан ФСБ 4 июля. Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента. Он помещён в карантинную камеру в СИЗО "Лефортово". Суд арестовал его на 2 месяца.

Воробьев был назначен помощником полпреда год назад.

Сегодня Цуканов провел первое публичное совещание после ареста Воробьева. Участники встречи обсудили ход избирательной кампании в регионах округа. Рассматривались также вопросы реализации нацпроектов. Поднимался ли на совещании вопрос отстранения помощника полпреда от должности, не сообщается.

Источник превью: сайт Кремля

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