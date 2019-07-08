Действующий глава Новосибирска Анатолий Локоть сдал необходимые документы для участия в выборах мэра. Согласно закону он уйдет в короткий предвыборный отпуск.
По словам чиновника, текущая избирательная кампания сложнее той, которая была пять лет назад. "Мы шли с оппозиционными взглядами, отрицая те решения, которые предлагались ... Говорим о проблемах, даем план действий и даем рецептуру, как решать проблемы", - сказал он.
Напомним, Локоть - член КПРФ, в 2014-м стал победителем досрочных выборов. Он на 4% опередил и. о. мэра Владимира Знаткова ("Единая Россия").
В этом году документы на выдвижение и заявления о согласии баллотироваться подали в избирком 10 человек: семеро, включая Локтя, - от партий и трое - самовыдвиженцев. Среди них, в частности, депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус ("Российский общенародный союз"), бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин ("Родина"), гендиректор ООО "Адвокат-плюс" Александр Гультяев ("Партия возрождения России") и др.
Источник превью: официальный сайт Новосибирска
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