Локоть подал документы для участия в выборах мэра Новосибирска

Действующий глава Новосибирска Анатолий Локоть сдал необходимые документы для участия в выборах мэра. Согласно закону он уйдет в короткий предвыборный отпуск.



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По словам чиновника, текущая избирательная кампания сложнее той, которая была пять лет назад. "Мы шли с оппозиционными взглядами, отрицая те решения, которые предлагались ... Говорим о проблемах, даем план действий и даем рецептуру, как решать проблемы", - сказал он.

Напомним, Локоть - член КПРФ, в 2014-м стал победителем досрочных выборов. Он на 4% опередил и. о. мэра Владимира Знаткова ("Единая Россия").

В этом году документы на выдвижение и заявления о согласии баллотироваться подали в избирком 10 человек: семеро, включая Локтя, - от партий и трое - самовыдвиженцев. Среди них, в частности, депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус ("Российский общенародный союз"), бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин ("Родина"), гендиректор ООО "Адвокат-плюс" Александр Гультяев ("Партия возрождения России") и др.

Источник превью: официальный сайт Новосибирска

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