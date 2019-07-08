Нижнеудинские депутаты готовы рассмотреть отставку мэра

Депутаты Нижнеудинского района Иркутской области рассмотрят вопрос отставки мэра Сергея Худоногова, если к ним обратится губернатор.



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Председатель думы Валерий Заречный заявил, что на сегодняшний момент не видит оснований для его увольнения и что к нему пока никто с таким вопросом не обращался.

Напомним, в конце прошлой недели вице-премьер Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от должности. Причиной стали сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что коммунальные службы пострадавшего от паводка Нижнеудинска в первую очередь устраняли последствия в доме чиновника. Регправительство намерено провести проверку и разобраться, так ли это было на самом деле.

Заречный заявил ТАСС, что у Худоногова нет коттеджа и что на его участке только баня и сарай. Худоногов ранее также говорил, что распространяемая информация является вымыслом.

Источник превью: Правда.ру

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