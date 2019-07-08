Кировское отделение ЛДПР предлагает всем желающим принять участие в выборах. В сентябре они пройдут в самом Кирове и нескольких районах области.
В группе отделения в одной из соцсетей написано: "Любой из вас может стать депутатом. ЛДПР в Кирове рассмотрит вашу кандидатуру".
В объявлении также сказано, что в выборах можно участвовать как самовыдвиженец, но при выдвижении от партии не нужно собирать подписи в свою поддержку и самостоятельно проходить процедуру регистрации.
Добавим, 8 сентября выборы пройдут в Кирове и 17 районах региона. В ЛДПР "Интерфаксу" заявили, что на объявление уже откликнулись 18 человек. В основном это жители Кирова. Отбирать кандидатов будут по итогам собеседования.
Источник превью: сайт ЛДПР
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