Кировское отделение ЛДПР набирает кандидатов в депутаты по объявлению

Кировское отделение ЛДПР предлагает всем желающим принять участие в выборах. В сентябре они пройдут в самом Кирове и нескольких районах области.



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В группе отделения в одной из соцсетей написано: "Любой из вас может стать депутатом. ЛДПР в Кирове рассмотрит вашу кандидатуру".

В объявлении также сказано, что в выборах можно участвовать как самовыдвиженец, но при выдвижении от партии не нужно собирать подписи в свою поддержку и самостоятельно проходить процедуру регистрации.

Добавим, 8 сентября выборы пройдут в Кирове и 17 районах региона. В ЛДПР "Интерфаксу" заявили, что на объявление уже откликнулись 18 человек. В основном это жители Кирова. Отбирать кандидатов будут по итогам собеседования.

Источник превью: сайт ЛДПР

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