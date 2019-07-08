Замглавы МИД Карасин согласился войти в список кандидатов в сенаторы

Замминистра иностранных дел Григорий Карасин согласился стать одним из трех кандидатов в сенаторы от исполнительной власти Сахалина.



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Ранее с соответствующим предложением к нему обратился врио губернатора Валерий Лимаренко.

О том, что Лимаренко определил три кандидатуры на пост члена Совфеда от региона, стало известно еще несколько дней назад. Они будут представлены в случае его победы на выборах в сентябре. Речь идет о Карасине, депутате облдумы Виталии Гомилевском и враче, председателе профсоюзной организаци роддома Южно-Сахалинска Елене Морозовой.

Место представителя главы Сахалина в СФ вакантно после назначения Дмитрия Мезенцева послом России в Белоруссии.

Ранее Карасин, комментируя информацию о том, что он может перейти на работу в парламент, сказал, что такой вариант есть.

Карасину в следующем месяце исполнится 70 лет. По закону о госслужбе продление пребывания на ней возможно только до этого возраста.

Источник превью: Википедия

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