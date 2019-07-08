Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов в понедельник назначил глав трех министерств - минэкономразвития, минздрава и министерства ЖКХ.
И. о. вице-премьера и министром экономического развития стал Андрей Кефер, который ранее возглавлял региональный минфин и был замруководителя администрации Читы. Министром здравоохранения назначен Валерий Кожевников, работавший на аналогичной должности в Бурятии.
Главой министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи стала Евгения Батуева, ранее занимавшая должность главы службы по тарифам и ценообразованию. Ее первым замом назначен Олег Кузнецов, который руководил администрацией Читы.
Это самая масштабная ротация кадров после назначения Осипова врио губернатора в октябре прошлого года.
Источник превью: сайт правительства Забайкалья
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