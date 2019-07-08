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Врио главы Забайкалья за день назначил трех министров

Политика print

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов в понедельник назначил глав трех министерств - минэкономразвития, минздрава и министерства ЖКХ.


Забайкальский край - в тройке регионов России с самым худшим показателем качества жизни

И. о. вице-премьера и министром экономического развития стал Андрей Кефер, который ранее возглавлял региональный минфин и был замруководителя администрации Читы. Министром здравоохранения назначен Валерий Кожевников, работавший на аналогичной должности в Бурятии.

Главой министерства ЖКХ, энергетики, цифровизации и связи стала Евгения Батуева, ранее занимавшая должность главы службы по тарифам и ценообразованию. Ее первым замом назначен Олег Кузнецов, который руководил администрацией Читы.

Это самая масштабная ротация кадров после назначения Осипова врио губернатора в октябре прошлого года.

Источник превью: сайт правительства Забайкалья

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