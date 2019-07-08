Россияне верят в возможность решения озвученных на прямой линии проблем

Почти две трети россиян (63%) считают, что проблемы, затронутые в ходе прямой линии с Владимиром Путиным, возможно решить. Это показал опрос, проведенный специалистами "Левада-центра".



Самые острые вопросы «прямой линии» с Путиным

15% участников исследования уверены, что проблемы "точно будут решены". 48% сказали, что они, "возможно, будут решены".

29% жителей нашей страны скептически относятся к возможности решить эти проблемы. Каждый десятый участник уверен, что они точно не будут решены. 19% думают, что решить их, скорее всего, не удастся.

По сравнению с 2018-м россиян, верящих в разрешимость проблем, стало немного больше. Тогда о возможности решить проблемы, поднятые во время прямой линии, сказали 56% респондентов. Меньше стало и тех, кто не верит в то, что проблемы решить удастся: в прошлом году их было 33%.

Источник превью: сайт Кремля

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