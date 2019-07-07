Гудкова обвиняют в заказе рисованных подписей за себя и своих друзей

По данным источника Федерального агентства новостей, кандидат в Мосгордуму Дмитрий Гудков подделывал подписи для участия в выборах.
Год назад оппозиционный деятель уже провалил избирательную кампанию в мэры Москвы. Теперь он решил бороться за депутатское кресло в Мосгордуме.
Для достижения своей цели политик не стеснялся прибегать к грязным методам, в том числе и к подделке подписных листов. Об этом рассказал соратник Гудкова Денис Шендерович, баллотирующийся от 41-го избирательного округа.
Шендерович уже вышел из предвыборной гонки из-за опасения, что 500 подписей в команде Гудкова могут оказаться фальшивыми. Шендерович заявил, что не сумел собрать нужное количество голосов в свою поддержку, а подавать в избирком поддельные автографы ему стыдно.
Ранее в СМИ появилась информация, что сотрудники полиции в центре столицы обнаружили настоящий цех по фальсификации подписных листов. Он находился в одной из квартир на Ленинском проспекте. Правонарушителям удалось скрыться до приезда полицейских.
Напомним, что кандидат в депутаты Мосгордуму Александр Босых на своей страничке в Фейсбуке выложил видеозапись с «фабрикой» по подделке автографов в поддержку Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова.
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