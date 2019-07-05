Володин призвал единороссов спуститься с "политического подиума"

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что члены "Единой России" должны спуститься с "политического подиума" и общаться с людьми, чтобы помогать им в решении проблем.



Володин: проблемы регионов должны решать все вместе, а не только губернаторы и мэры

"Спуститесь на землю и слушайте людей", - сказал он. Это, добавил Володин, касается и тех, кто избран во власть по одномандатным округам, и тех, кто прошел по партийному списку.

Спикер поддержал позицию председателя партии, главы кабмина Дмитрия Медведева, который в своем выступлении обратил особое внимание на то, что "ЕР" должна быть открытой партией.

Ранее сегодня депутат ГД от "Единой России" Михаил Романов предложил поощрять активно работающих партийцев. По его мнению, делать это сможет комиссия по этике.

Он отметил, что многие члены партии помогают людям, оказывают помощь детдомам, неблагополучным семьям и остаются без поощрения. Парламентарий выразил уверенность, что нужно поощрять тех, кто создает авторитет партии.

Источник превью: сайт Госдумы

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