Огромное количество обращений россиян к кабмину и главе государства Владимиру Путину не получают развития. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Причина, по его словам, в том, что они возвращаются на муниципальный уровень, но решения там не находят.
Глава правительства констатировал, что население не верит в муниципальную власть и даже иногда в региональную, поэтому сразу обращается к высшим органам власти. Он назвал это непродуктивным, поскольку большинство проблем все равно должно решаться на местах.
Медведев сделал вывод, что в стране надо заново выстраивать систему обмена сведениями о том, что происходит на местах. Это касается и реализации нацпроектов, заключил он.
Источник превью: сайт правительства РФ
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