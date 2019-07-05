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Медведев: очень много жалоб граждан не доходит до кабмина и президента

Политика » Власть print

Огромное количество обращений россиян к кабмину и главе государства Владимиру Путину не получают развития. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.


Медведев: Рост экономики не ощущается нашими гражданами

Причина, по его словам, в том, что они возвращаются на муниципальный уровень, но решения там не находят.

Глава правительства констатировал, что население не верит в муниципальную власть и даже иногда в региональную, поэтому сразу обращается к высшим органам власти. Он назвал это непродуктивным, поскольку большинство проблем все равно должно решаться на местах.

Медведев сделал вывод, что в стране надо заново выстраивать систему обмена сведениями о том, что происходит на местах. Это касается и реализации нацпроектов, заключил он.

Источник превью: сайт правительства РФ

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Темы кабмин правительство дмитрий медведев
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