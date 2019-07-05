Депутаты гордумы Екатеринбурга не приняли отчет об итогах работы мэра Александра Высокинского и администрации за прошлый год.
Причина такого решения не уточняется. Ту часть заседания, в которой проходило голосование, от СМИ и общественности закрыли.
В ходе открытой части Высокинский представил данные о росте средней зарплаты в Екатеринбурге и Свердловской области в целом, рассказал о ситуации на рынке труда. За отчет проголосовали 18 депутатов, а для его принятия надо 19 голосов.
Документ может быть повторно рассмотрен в другой раз, заявил спикер гордумы Игорь Володин. Он отметил, что для первого раза мэр отчитался неплохо.
По словам вице-спикера Виктора Тестова, на жизнь города принятое решение никак не повлияет.
Напомним, депутаты избрали Высокинского градоначальником в сентябре прошлого года.
Источник превью: сайт Госдумы
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