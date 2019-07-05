"Единая Россия" может ввести новые требования для участников предварительного голосования. Кандидатов партии на выборы разного уровня хотят обязать представлять примеры реализованных социальных проектов.
Замсекретаря генсовета единороссов Виктор Селиверстов рассказал, что когда кандидат будет подавать документов на участие в праймериз, его обяжут указать инициативы, ради которых он идет во власть. Для этого нужно будет оформить специальную заявку на сайте.
В ней также будут указываться примеры реализованных проектов и помощи гражданам. Только после этого кандидата допустят к регистрации.
По словам Селиверстова, нужно, чтобы кандидаты вели активную работу с населением не только в период избирательной кампании. При этом процедура праймериз останется открытой, и победителей по-прежнему будут выбирать граждане.
Источник превью: сайт "Единой России"
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