В "ЕР" введут новые требования для желающих участвовать в праймериз

"Единая Россия" может ввести новые требования для участников предварительного голосования. Кандидатов партии на выборы разного уровня хотят обязать представлять примеры реализованных социальных проектов.



В России завершились праймериз «Единой России»

Замсекретаря генсовета единороссов Виктор Селиверстов рассказал, что когда кандидат будет подавать документов на участие в праймериз, его обяжут указать инициативы, ради которых он идет во власть. Для этого нужно будет оформить специальную заявку на сайте.

В ней также будут указываться примеры реализованных проектов и помощи гражданам. Только после этого кандидата допустят к регистрации.

По словам Селиверстова, нужно, чтобы кандидаты вели активную работу с населением не только в период избирательной кампании. При этом процедура праймериз останется открытой, и победителей по-прежнему будут выбирать граждане.

Источник превью: сайт "Единой России"

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