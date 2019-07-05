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ВЦИОМ: деятельность Путина одобряют 64% россиян

Политика print

Деятельность Владимира Путина одобряют 64% россиян, доверяют президенту около 72%. Такие данные после проведенного опроса обнародовал ВЦИОМ.


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Оценки работы премьер-министра Дмитрия Медведева и кабмина - 36,2% и 40,9% соответственно. Доверяют главе правительства 35,9% респондентов.

Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и главе КПРФ Геннадию Зюганову доверяют по 35%, лидеру "Справедливой России" Сергею Миронову чуть меньше - 28,8%.

Ранее результаты похожего опроса привел "Левада-центр". Согласно ему одобряют деятельность лидера страны 68%. Противоположного мнения придерживается 31%.

Работой Медведева на его посту довольны 36% участников исследования, недовольство выразили 62%. Работу правительства положительно оценили 43%, отрицательно - 55%. Для Госдумы эти показатели  - 38% и 59% соответственно.

Источник превью: сайт Кремля

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Темы опрос вциом владимир путин
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