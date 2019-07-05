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Миронов: власти должны принять срочные меры для улучшения демографии

Политика » Власть print

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что в РФ надо срочно принимать комплексные меры для улучшения демографической ситуации. По его словам, они предложены в законопроекте партии о поддержке семей с детьми.


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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова констатировала, что страна "катастрофически" теряет население. За 4 месяца его естественная убыль составила 149 тысяч человек.

Миронов напомнил, что в послании Федеральному Собранию зимой этого года президент Владимир Путин предложил несколько мер поддержки семей. Речь, в частности, идет о субсидировании ипотечных кредитов и увеличении выплат при рождении детей.

"СР" в свою очередь предлагает ввести дополнительные выплаты для студенческих семей с детьми и беременных женщин, расширить гарантии для малоимущих семей, повысить выплаты при рождении первого ребенка и т.д. На все это потребуется около 1,4 млрд. рублей.

Миронов заявил, что Госдума должна одобрить законопроект, несмотря на то, что кабмин ранее дал на него отрицательный отзыв.

Источник превью: сайт "Справедливой России"

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Темы демография сергей миронов справедливая россия
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