Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов заявил, что в РФ надо срочно принимать комплексные меры для улучшения демографической ситуации. По его словам, они предложены в законопроекте партии о поддержке семей с детьми.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова констатировала, что страна "катастрофически" теряет население. За 4 месяца его естественная убыль составила 149 тысяч человек.
Миронов напомнил, что в послании Федеральному Собранию зимой этого года президент Владимир Путин предложил несколько мер поддержки семей. Речь, в частности, идет о субсидировании ипотечных кредитов и увеличении выплат при рождении детей.
"СР" в свою очередь предлагает ввести дополнительные выплаты для студенческих семей с детьми и беременных женщин, расширить гарантии для малоимущих семей, повысить выплаты при рождении первого ребенка и т.д. На все это потребуется около 1,4 млрд. рублей.
Миронов заявил, что Госдума должна одобрить законопроект, несмотря на то, что кабмин ранее дал на него отрицательный отзыв.
Источник превью: сайт "Справедливой России"
Читайте также:
Жириновский предложил способы решения демографического кризиса
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Трагедия произошла в водах РФ - из-за пожара на глубоководном аппарате погибли 14 подводников. Это не первая авария на подводных лодках России, СССР и Запада.
"Модные" обличения Советского Союза преследуют очень прагматичную цель — потребовать с России деньги за возмещение "нанесенного материального ущерба".
1 июля на глубоководном аппарате Военно-морского флота России произошел пожар.