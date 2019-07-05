Единороссы потребовали от Жириновского извиниться перед петербуржцами

Члены "Единой России" потребовали от Владимира Жириновского извиниться перед жителями Петербурга. Под письмом лидеру ЛДПР поставили подписи 38 человек.



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Единороссы выразили возмущение попытками дискредитировать выборы губернатора в северной столице. По их мнению, ЛДПР безосновательно нападает на местную власть и обвиняет ее в попытках помешать кандидату от партии Олегу Капитанову участвовать кампании.

Сергей Завалин из МО Нарвский, который также подписал письмо, считает, что попытка дискредитировать власть Петербурга успехом не увенчалась. По его словам, Жириновский перешел все границы, политик такого уровня не должен позволять себе подобное.

Напомним, Капитанов сдал мандат депутата Заксобрания и согласился возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям. В ЛДПР заявили, что он сделал это под давлением горадминистрации.

Источник превью: сайт ЛДПР

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