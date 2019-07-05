"ЕР" создаст правозащитный центр для резонансных ситуаций

"Единая Россия" создаст правозащитный центр для разрешения особенно сложных, резонансных ситуаций. Такое предложение ранее внес Дмитрий Медведев.



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По словам члена генсовета партии власти Александра Якубовского, речь идет о случаях, которые часто освещаются в СМИ, когда, например, россияне сталкиваются с произволом властей. Бывает, что они по финансовым причинам не могут позволить себе адвоката, хотя истории вызывают резонанс.

В центре будут работать профессиональные юристы из различных фирм. Якубовский напомнил, что с ними также сотрудничают приемные единороссов. Так, в текущем году на их базе проходили дни помощи обманутым дольщикам.

Напомним, в своей статье "Единая Россия" - курс на перемены" Медведев назвал защиту прав россиян одной из основных задач партии. По данным на 1 июня, в общественные приемные председателя "ЕР" обратились почти 1,5 млн человек.

Источник превью: Правда.ру

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