Заглавы МИД Григорий Карасин стал кандадатом в сенаторы

Врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко определил три кандидатуры на пост члена Совфеда от региона. Они будут представлены в случае его победы на выборах.



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Речь идет о замминистре иностранных дел Григории Карасине, депутате облдумы Виталии Гомилевском и враче, председателе профсоюзной организации городского роддома Южно-Сахалинска Елене Морозовой.

Место представителя главы Сахалинской области в СФ пустует после назначения Дмитрия Мезенцева послом нашей страны в Белоруссии.

Информация о том, что Карасин может перейти на работу в верхнюю палату парламента, появилась еще несколько дней назад. Комментируя ее, замглавы МИД заявил, что такой вариант есть.

Григорию Карасину в следующем месяце исполнится 70 лет. По закону о госслужбе продление пребывания на ней возможно только до этого возраста.

Источник превью: Википедия

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