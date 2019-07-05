Врио главы Сахалинской области Валерий Лимаренко определил три кандидатуры на пост члена Совфеда от региона. Они будут представлены в случае его победы на выборах.
Речь идет о замминистре иностранных дел Григории Карасине, депутате облдумы Виталии Гомилевском и враче, председателе профсоюзной организации городского роддома Южно-Сахалинска Елене Морозовой.
Место представителя главы Сахалинской области в СФ пустует после назначения Дмитрия Мезенцева послом нашей страны в Белоруссии.
Информация о том, что Карасин может перейти на работу в верхнюю палату парламента, появилась еще несколько дней назад. Комментируя ее, замглавы МИД заявил, что такой вариант есть.
Григорию Карасину в следующем месяце исполнится 70 лет. По закону о госслужбе продление пребывания на ней возможно только до этого возраста.
Источник превью: Википедия
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