Мутко о работе чиновников Приангарья: видно, что люди стараются

Вице-премьер Виталий Мутко пока не стал оценивать работу властей в Иркутской области по ликвидации последствий наводнения.



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По его словам, сейчас не совсем подходящее время для этого. Он отметил, что "люди стараются", на месте находятся губернатор и председатель правительства региона. В случае нехватки опыта он пообещал помощь. В настоящее время, подчеркнул Мутко, власти должны составить планы восстановления пострадавших районов.

Ранее стало известно, что областная прокуратура внесла представления главам Тулуна, Тулунского района и Нижнеудинска за то, что они слишком поздно оповестили людей о наводнении. Их могут привлечь к административной ответственности.

Напомним, паводок затронул более 100 населенных пунктов. Погиб 21 человек, продолжаются поиски пропавших.

Два дня назад Владимир Путин объявил наводнение в Приангарье ЧС федерального масштаба. Местные власти оценивают ущерб в 29 млрд рублей.

Источник превью: сайт правительства РФ

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