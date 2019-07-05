Вице-премьер Виталий Мутко пока не стал оценивать работу властей в Иркутской области по ликвидации последствий наводнения.
По его словам, сейчас не совсем подходящее время для этого. Он отметил, что "люди стараются", на месте находятся губернатор и председатель правительства региона. В случае нехватки опыта он пообещал помощь. В настоящее время, подчеркнул Мутко, власти должны составить планы восстановления пострадавших районов.
Ранее стало известно, что областная прокуратура внесла представления главам Тулуна, Тулунского района и Нижнеудинска за то, что они слишком поздно оповестили людей о наводнении. Их могут привлечь к административной ответственности.
Напомним, паводок затронул более 100 населенных пунктов. Погиб 21 человек, продолжаются поиски пропавших.
Два дня назад Владимир Путин объявил наводнение в Приангарье ЧС федерального масштаба. Местные власти оценивают ущерб в 29 млрд рублей.
Источник превью: сайт правительства РФ
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