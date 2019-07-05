"Обязательно патриот": глава ВЦИОМ "набросал" образ преемника Путина

Имя преемника действующего президента Российской Федерации Владимира Путина станет известно нескоро.

Об этом в интервью "Российской газете" заявил глава Всероссийского центра исследования общественного мнения Валерий Федоров.

Специалист, однако, уверен, что глава государства сегодня ищет среди политиков новой волны того, кто сможет занять его место.

По словам Валерия Федорова, сегодня можно без особого труда набросать образ или типаж преемника Владимира Путина.

Глава ВЦИОМ поделился мнением, что это может быть человек поколения 40-50-летних. Федоров указал, что он почти наверняка будет современным, динамичным, мобильным и с большим опытом государственного управления.

Понятно, считает специалист, что преемник главы государства будет "с сильным характером" и "обязательно патриот", который "никогда не пожертвует самостоятельностью России" ради "заморских печенек".

Валерий Федоров напомнил, что полномочия президента Российской Федерации Владимира Путинам истекают в 2024 году. Социолог уверен, что глава государства воздержится от исправления Конституции ради того, чтобы продлить свои полномочия.

Годы с 2018 по 2023, уверен глава Всероссийского центра изучения общественного мнения, станут временем серьезных перемен. Второй президентский срок, поясняет Федоров, представляет собой время, когда политики не думают о переизбрании, а просто делают то, что запланировали ранее.

Отметим, что глава ВЦИОМ, должно быть, и прав. Так, напомним, на этой неделе Владимир Путин пообщался с корреспондентом итальянской газеты Corriere della Sera.

Глава Российской Федерации заявил в беседе, что не думает о том, чем будет заниматься после 2024 года — по словам Путина, впереди "еще пять лет напряженной работы".

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Российской Федерации призвал правительство отслеживать "реальную ситуацию" в стране, ведь политика "шесть на ум пошло, семь с ума сошло" никого не интересует.

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